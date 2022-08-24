Выздоровели от ковида 1259 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1259 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане - 300,
в городе Алматы - 78,
в Актюбинской области - 69,
в Алматинской области - 170,
в Жетысуской области - 75,
в Атырауской области - 5,
в ВКО - 27,
в Абайской области - 58,
в Жамбылской области - 113,
в ЗКО - 42,
в Карагандинской области - 186,
в Улытауской области - 18,
в Костанайской области - 39,
в Кызылординской области – 19,
в Мангистауской области - 12,
в Павлодарской области - 48.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 351 255 человек.