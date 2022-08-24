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Выздоровели от ковида 1259 казахстанцев

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Августа 2022, 08:36
Выздоровели от ковида 1259 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1259 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане - 300,

в городе Алматы - 78,

в Актюбинской области - 69,

в Алматинской области - 170,

в Жетысуской области - 75,

в Атырауской области - 5,

в ВКО - 27,

в Абайской области - 58,

в Жамбылской области - 113,

в ЗКО - 42,

в Карагандинской области - 186,

в Улытауской области - 18,

в Костанайской области - 39,

в Кызылординской области – 19,

в Мангистауской области - 12,

в Павлодарской области - 48.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 351 255 человек.


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