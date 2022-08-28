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    Выздоровели от ковида 1163 человека в Казахстане

    28 Августа 2022 08:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1163 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них по регионам:

    в городе Нур-Султане - 407,

    в городе Алматы - 78,

    в городе Шымкенте - 288,

    в Акмолинской области - 0,

    в Актюбинской области - 0,

    в Алматинской области - 22,

    в Жетысуской области - 22,

    в Атырауской области - 3,

    в ВКО - 0,

    в Абайской области - 16,

    в Жамбылской области - 0,

    в ЗКО - 18,

    в Карагандинской области - 133,

    в Улытауской области - 42,

    в Костанайской области - 35,

    в Кызылординской области – 10,

    в Мангистауской области - 27,

    в Павлодарской области - 52,

    в СКО - 0,

    в Туркестанской области - 10.

    Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 355 226 человек.
    Здравоохранение Коронавирус в РК Здоровье
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