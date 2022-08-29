Выздоровели от ковида 1037 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1037 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане - 416,

в городе Алматы - 66,

в городе Шымкенте - 256,

в Абайской области - 10,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 14,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 0,

в Жетысуской области - 15,

в ЗКО - 4,

в Карагандинской области - 118,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области – 21,

в Мангистауской области - 32,

в Павлодарской области - 58,

в СКО - 0,

в Туркестанской области – 8,

в Улытауской области – 19.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 356 263 человека.



