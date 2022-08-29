Выздоровели от ковида 1037 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1037 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане - 416,
в городе Алматы - 66,
в городе Шымкенте - 256,
в Абайской области - 10,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 14,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 0,
в Жамбылской области - 0,
в Жетысуской области - 15,
в ЗКО - 4,
в Карагандинской области - 118,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области – 21,
в Мангистауской области - 32,
в Павлодарской области - 58,
в СКО - 0,
в Туркестанской области – 8,
в Улытауской области – 19.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 356 263 человека.