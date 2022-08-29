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    Выздоровели от ковида 1037 человек в Казахстане

    29 Августа 2022 08:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1037 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них по регионам:

    в городе Нур-Султане - 416,

    в городе Алматы - 66,

    в городе Шымкенте - 256,

    в Абайской области - 10,

    в Акмолинской области - 0,

    в Актюбинской области - 0,

    в Алматинской области - 14,

    в Атырауской области - 0,

    в ВКО - 0,

    в Жамбылской области - 0,

    в Жетысуской области - 15,

    в ЗКО - 4,

    в Карагандинской области - 118,

    в Костанайской области - 0,

    в Кызылординской области – 21,

    в Мангистауской области - 32,

    в Павлодарской области - 58,

    в СКО - 0,

    в Туркестанской области – 8,

    в Улытауской области – 19.

    Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 356 263 человека.


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