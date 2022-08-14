Выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане 1 тыс. 737 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1 тыс. 737 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Из них: в городе Нур-Султане – 776, в городе Алматы – 267, в Абайской области – 9, в Алматинской области – 33, в Жетысуской области – 118, в Карагандинской области – 361, в Кызылординской области – 37, в Мангистауской области – 47,

в Павлодарской области – 4, в Туркестанской области – 23, в Улытауской области – 62.

Всего в стране выздоровело 1 млн 340 тыс. 326 человек от COVID-19.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

