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    • Выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане 1 тыс. 737 человек

    14 Августа 2022 08:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1 тыс. 737 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Из них: в городе Нур-Султане – 776, в городе Алматы – 267, в Абайской области – 9, в Алматинской области – 33, в Жетысуской области – 118, в Карагандинской области – 361, в Кызылординской области – 37, в Мангистауской области – 47,

    в Павлодарской области – 4, в Туркестанской области – 23, в Улытауской области – 62.

    Всего в стране выздоровело 1 млн 340 тыс. 326 человек от COVID-19.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
    #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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