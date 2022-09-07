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    Выздоровели от коронавирусной инфекции 756 казахстанцев

    7 Сентября 2022, 08:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За минувшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 756 казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 18,

    в городе Алматы - 50,

    в городе Шымкент - 0,

    в Акмолинской области - 0,

    в Актюбинской области - 148,

    в Алматинской области - 18,

    в Жетысуской области - 11,

    в Атырауской области - 2,

    в ВКО - 4,

    в Абайской области - 56,

    в Жамбылской области - 141,

    в ЗКО - 49,

    в Карагандинской области - 61,

    в Улытауской области - 5,

    в Костанайской области - 0,

    в Кызылординской области – 0,

    в Мангистауской области - 10,

    в Павлодарской области - 42,

    в СКО - 141,

    в Туркестанской области - 0.

    Всего в стране выздоровело 1 360 605 человека от COVID-19.

    Ранее сообщалось, что з а прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 324 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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