Выздоровели от коронавирусной инфекции 756 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За минувшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 756 казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 18,

в городе Алматы - 50,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 148,

в Алматинской области - 18,

в Жетысуской области - 11,

в Атырауской области - 2,

в ВКО - 4,

в Абайской области - 56,

в Жамбылской области - 141,

в ЗКО - 49,

в Карагандинской области - 61,

в Улытауской области - 5,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 10,

в Павлодарской области - 42,

в СКО - 141,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 360 605 человека от COVID-19.

Ранее сообщалось, что з а прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 324 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.



