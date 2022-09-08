Выздоровели от коронавирусной инфекции 459 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 459 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 24,

в городе Алматы - 37,

в Актюбинской области - 106,

в Алматинской области - 10,

в Атырауской области - 8,

в ВКО - 9,

в Абайской области - 12,

в ЗКО - 59,

в Карагандинской области - 46,

в Улытауской области - 5,

в Кызылординской области – 6,

в Мангистауской области - 11,

в Павлодарской области - 30,

в СКО - 96.

Всего в стране выздоровело 1 361 064 человека от COVID-19.



