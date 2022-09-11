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    Выздоровели от коронавирусной инфекции 348 человек в Казахстане

    11 Сентября 2022, 08:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за сутки 348 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Алматы - 16,

    в Абайской области - 8,

    в ЗКО - 47,

    в Карагандинской области - 40,

    в Улытауской области - 5,

    в Костанайской области - 87,

    в Кызылординской области – 1,

    в Мангистауской области - 9,

    в Павлодарской области - 63,

    в СКО - 82,

    Всего в стране выздоровело 1 362 138 человека от COVID-19.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Коронавирус в РК
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