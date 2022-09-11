Выздоровели от коронавирусной инфекции 348 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за сутки 348 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Алматы - 16,
в Абайской области - 8,
в ЗКО - 47,
в Карагандинской области - 40,
в Улытауской области - 5,
в Костанайской области - 87,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области - 9,
в Павлодарской области - 63,
в СКО - 82,
Всего в стране выздоровело 1 362 138 человека от COVID-19.