Выздоровели от коронавирусной инфекции 311 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Из них:
в городе Нур-Султане – 3,
в городе Алматы – 33,
в Алматинской области – 5,
в Жетысуской области – 4,
в Атырауской области – 3,
в ВКО – 16,
в ЗКО – 59,
в Карагандинской области – 73,
в Костанайской области – 39,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 20,
в Павлодарской области – 45,
в Туркестанской области – 9.
Всего в стране выздоровело 1 млн 359 тыс. 849 человек от COVID-19.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.