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    Выздоровели от коронавирусной инфекции 311 человек в Казахстане

    6 Сентября 2022, 08:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Из них:

    в городе Нур-Султане – 3,

    в городе Алматы – 33,

    в Алматинской области – 5,

    в Жетысуской области – 4,

    в Атырауской области – 3,

    в ВКО – 16,

    в ЗКО – 59,

    в Карагандинской области – 73,

    в Костанайской области – 39,

    в Кызылординской области – 2,

    в Мангистауской области – 20,

    в Павлодарской области – 45,

    в Туркестанской области – 9.

    Всего в стране выздоровело 1 млн 359 тыс. 849 человек от COVID-19.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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