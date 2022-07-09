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    Выздоровели от коронавирусной инфекции 222 казахстанца за сутки

    9 Июля 2022, 10:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения обновило данные по количеству выздоровевших от коронавирусной инфекции казахстанцев. За прошедшие сутки в республике выздоровели 222 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них: в городе Нур-Султане – 11, в городе Алматы – 208, в Павлодарской области – 3.

    Всего в стране выздоровело 1 млн 293 тыс. 154 человека от COVID-19. ⠀

    Ранее сообщалось, что за последние сутки в стране выявлено 416 новых случаев КВИ.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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