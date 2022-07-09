Выздоровели от коронавирусной инфекции 222 казахстанца за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения обновило данные по количеству выздоровевших от коронавирусной инфекции казахстанцев. За прошедшие сутки в республике выздоровели 222 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из них: в городе Нур-Султане – 11, в городе Алматы – 208, в Павлодарской области – 3.

Всего в стране выздоровело 1 млн 293 тыс. 154 человека от COVID-19. ⠀

Ранее сообщалось, что за последние сутки в стране выявлено 416 новых случаев КВИ.



