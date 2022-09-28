Выздоровели от коронавирусной инфекции 138 человек в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За минувшие сутки в Казахстане 138 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.
В разрезе регионов:
в городе Астане-27,
в городе Алматы-26,
В Алматинской области-3,
В Жетысуской области-1,
В Атырауской области-14,
В Восточно-Казахстанской области-3,
В Абайской области-2,
В Жамбылской области-17,
В Западно-Казахстанской области-2,
В Карагандинской области-12,
В улытауской области-3,
В Костанайской области-18,
В Кызылординской области-1,
В Северо-Казахстанской области-9,
Всего в стране выздоровело 1 378 440 человека от COVID-19.