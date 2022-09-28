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    Выздоровели от коронавирусной инфекции 138 человек в Казахстане

    28 Сентября 2022, 08:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За минувшие сутки в Казахстане 138 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

    В разрезе регионов:

    в городе Астане-27,

    в городе Алматы-26,

    В Алматинской области-3,

    В Жетысуской области-1,

    В Атырауской области-14,

    В Восточно-Казахстанской области-3,

    В Абайской области-2,

    В Жамбылской области-17,

    В Западно-Казахстанской области-2,

    В Карагандинской области-12,

    В улытауской области-3,

    В Костанайской области-18,

    В Кызылординской области-1,

    В Северо-Казахстанской области-9,

    Всего в стране выздоровело 1 378 440 человека от COVID-19.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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