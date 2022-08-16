Выздоровели от коронавирусной инфекции 1 тыс. 453 человека в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 тыс. 453 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане – 488,
в городе Алматы – 110,
в Актюбинской области – 46,
в Алматинской области – 33,
в Жетысуской области – 63,
в Атырауской области – 6,
в ВКО – 55,
в Абайской области – 5,
в Жамбылской области – 22,
в ЗКО – 29,
в Карагандинской области – 348,
в Улытауской области – 25,
в Костанайской области – 43,
в Кызылординской области – 73,
в Мангистауской области – 56,
в Павлодарской области - 33,
в Туркестанской области – 18.
Всего в стране выздоровело 1 млн 343 тыс. 031 человек от COVID-19.