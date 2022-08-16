Выздоровели от коронавирусной инфекции 1 тыс. 453 человека в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 тыс. 453 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане – 488,

в городе Алматы – 110,

в Актюбинской области – 46,

в Алматинской области – 33,

в Жетысуской области – 63,

в Атырауской области – 6,

в ВКО – 55,

в Абайской области – 5,

в Жамбылской области – 22,

в ЗКО – 29,

в Карагандинской области – 348,

в Улытауской области – 25,

в Костанайской области – 43,

в Кызылординской области – 73,

в Мангистауской области – 56,

в Павлодарской области - 33,

в Туркестанской области – 18.

Всего в стране выздоровело 1 млн 343 тыс. 031 человек от COVID-19.



