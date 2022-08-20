Выздоровели от коронавируса за сутки 672 человека в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 672 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 23,

в городе Алматы - 54,

в Актюбинской области - 103,

в Алматинской области - 13,

в Жетысуской области - 56,

в Атырауской области - 8,

в ВКО - 28,

в Абайской области - 28,

в Карагандинской области - 200,

в Улытауской области - 29,

в Кызылординской области – 43,

в Мангистауской области - 32,

в Павлодарской области - 26,

в Туркестанской области - 29.

Всего в стране выздоровело 1 347 699 человека от COVID-19.



