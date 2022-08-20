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    Выздоровели от коронавируса за сутки 672 человека в Казахстане

    20 Августа 2022 08:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 672 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 23,

    в городе Алматы - 54,

    в Актюбинской области - 103,

    в Алматинской области - 13,

    в Жетысуской области - 56,

    в Атырауской области - 8,

    в ВКО - 28,

    в Абайской области - 28,

    в Карагандинской области - 200,

    в Улытауской области - 29,

    в Кызылординской области – 43,

    в Мангистауской области - 32,

    в Павлодарской области - 26,

    в Туркестанской области - 29.

    Всего в стране выздоровело 1 347 699 человека от COVID-19.


    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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