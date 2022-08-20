Выздоровели от коронавируса за сутки 672 человека в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 672 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 23,
в городе Алматы - 54,
в Актюбинской области - 103,
в Алматинской области - 13,
в Жетысуской области - 56,
в Атырауской области - 8,
в ВКО - 28,
в Абайской области - 28,
в Карагандинской области - 200,
в Улытауской области - 29,
в Кызылординской области – 43,
в Мангистауской области - 32,
в Павлодарской области - 26,
в Туркестанской области - 29.
Всего в стране выздоровело 1 347 699 человека от COVID-19.