Выздоровели от коронавируса за сутки 572 человека в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 572 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 38,
в городе Алматы - 97,
в Алматинской области - 21,
в Жетысуской области - 25,
в Атырауской области - 11,
в Абайской области - 37,
в Карагандинской области - 191,
в Улытауской области - 37,
в Кызылординской области – 19,
в Мангистауской области - 35,
в Павлодарской области - 32,
в Туркестанской области - 29.
Всего в стране выздоровело 1 348 271 человека от COVID-19.