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    Выздоровели от коронавируса за сутки 333 казахстанца

    9 Сентября 2022, 08:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 333 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 45,

    в городе Алматы - 23,

    в Жетысуской области - 8,

    в Атырауской области - 4,

    в ВКО - 10,

    в Абайской области - 8,

    в ЗКО - 45,

    в Карагандинской области - 57,

    в Улытауской области - 5,

    в Кызылординской области – 1,

    в Мангистауской области - 11,

    в СКО - 113,

    в Туркестанской области - 3.

    Всего в стране выздоровело 1 361 397 человека от COVID-19.

    Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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