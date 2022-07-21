Выздоровели от коронавируса 838 человек в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 838 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 167,
в городе Алматы - 508,
в городе Шымкенте - 52,
в Алматинской области - 33,
в Атырауской области - 7,
в ВКО - 12,
в Карагандинской области - 43,
в Улытауской области - 1,
в Кызылординской области – 11,
в Павлодарской области - 1,
в Туркестанской области - 3.
Всего в стране от коронавируса выздоровел 1 297 761 человек.