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    Выздоровели от коронавируса 838 человек в Казахстане за сутки

    21 Июля 2022, 08:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 838 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 167,

    в городе Алматы - 508,

    в городе Шымкенте - 52,

    в Алматинской области - 33,

    в Атырауской области - 7,

    в ВКО - 12,

    в Карагандинской области - 43,

    в Улытауской области - 1,

    в Кызылординской области – 11,

    в Павлодарской области - 1,

    в Туркестанской области - 3.

    Всего в стране от коронавируса выздоровел 1 297 761 человек.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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