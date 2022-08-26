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    Выздоровели от коронавируса 734 человек в Казахстане

    26 Августа 2022 08:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 734 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них по регионам:

    в городе Нур-Султане - 133,

    в городе Алматы - 190,

    в Абайской области - 16,

    в Алматинской области - 6,

    в Жетысуской области - 3,

    в Атырауской области - 10,

    в ВКО - 25,

    в Жамбылской области - 69,

    в ЗКО - 12,

    в Карагандинской области - 159,

    в Костанайской области - 0,

    в Кызылординской области – 8,

    в Мангистауской области - 32,

    в Павлодарской области - 35,

    в Туркестанской области – 26,

    в Улытауской области – 10.

    Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 353 470 человек.


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