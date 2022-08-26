Выздоровели от коронавируса 734 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 734 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане - 133,
в городе Алматы - 190,
в Абайской области - 16,
в Алматинской области - 6,
в Жетысуской области - 3,
в Атырауской области - 10,
в ВКО - 25,
в Жамбылской области - 69,
в ЗКО - 12,
в Карагандинской области - 159,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области – 8,
в Мангистауской области - 32,
в Павлодарской области - 35,
в Туркестанской области – 26,
в Улытауской области – 10.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 353 470 человек.