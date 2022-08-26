26 Августа 2022 08:33

Выздоровели от коронавируса 734 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 734 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане - 133,

в городе Алматы - 190,

в Абайской области - 16,

в Алматинской области - 6,

в Жетысуской области - 3,

в Атырауской области - 10,

в ВКО - 25,

в Жамбылской области - 69,

в ЗКО - 12,

в Карагандинской области - 159,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области – 8,

в Мангистауской области - 32,

в Павлодарской области - 35,

в Туркестанской области – 26,

в Улытауской области – 10.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 353 470 человек.