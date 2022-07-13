13 Июля 2022 08:36
Выздоровели от коронавируса 343 казахстанца
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 343 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
По регионам:
в городе Нур-Султане - 74,
в городе Алматы - 236,
в Атырауской области - 2,
в Жамбылской области - 9,
в Карагандинской области - 16,
в Костанайской области - 4,
в Павлодарской области - 2.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 293 899 человек.
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