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    • Выздоровели от коронавируса 2555 казахстанцев

    5 Августа 2022 08:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2555 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    По регионам:

    в городе Нур-Султане - 1043,

    в городе Алматы - 666,

    в Актюбинской области - 35,

    в Алматинской области - 62,

    в Жетысуской области - 181,

    в Атырауской области - 19,

    в ВКО - 49,

    в Абайской области - 26,

    в Жамбылской области - 77,

    в ЗКО - 20,

    в Карагандинской области - 170,

    в Улытауской области - 27,

    в Костанайской области - 42,

    в Кызылординской области – 70,

    в Мангистауской области - 32,

    в Павлодарской области - 14,

    в Туркестанской области - 22.

    Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 320 732 человека.


    #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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