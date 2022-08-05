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Выздоровели от коронавируса 2555 казахстанцев
5 Августа 2022 08:30

Выздоровели от коронавируса 2555 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2555 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По регионам:

в городе Нур-Султане - 1043,

в городе Алматы - 666,

в Актюбинской области - 35,

в Алматинской области - 62,

в Жетысуской области - 181,

в Атырауской области - 19,

в ВКО - 49,

в Абайской области - 26,

в Жамбылской области - 77,

в ЗКО - 20,

в Карагандинской области - 170,

в Улытауской области - 27,

в Костанайской области - 42,

в Кызылординской области – 70,

в Мангистауской области - 32,

в Павлодарской области - 14,

в Туркестанской области - 22.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 320 732 человека.


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