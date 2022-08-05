5 Августа 2022 08:30
Выздоровели от коронавируса 2555 казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2555 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
По регионам:
в городе Нур-Султане - 1043,
в городе Алматы - 666,
в Актюбинской области - 35,
в Алматинской области - 62,
в Жетысуской области - 181,
в Атырауской области - 19,
в ВКО - 49,
в Абайской области - 26,
в Жамбылской области - 77,
в ЗКО - 20,
в Карагандинской области - 170,
в Улытауской области - 27,
в Костанайской области - 42,
в Кызылординской области – 70,
в Мангистауской области - 32,
в Павлодарской области - 14,
в Туркестанской области - 22.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 320 732 человека.
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