Выздоровели от коронавируса 1949 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1949 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
По регионам:
в городе Нур-Султане - 752,
в городе Алматы - 489,
в Алматинской области - 246,
в Жетысуской области - 130,
в Абайской области - 5,
в Жамбылской области - 37,
в ЗКО - 21,
в Карагандинской области - 165,
в Улытауской области - 20,
в Кызылординской области – 32,
в Мангистауской области - 19,
в Павлодарской области - 8,
в Туркестанской области - 25.
Всего в стране выздоровело 1 312 462 человека от COVID-19.