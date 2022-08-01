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    • Выздоровели от коронавируса 1949 казахстанцев

    1 Августа 2022 08:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1949 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    По регионам:

    в городе Нур-Султане - 752,

    в городе Алматы - 489,

    в Алматинской области - 246,

    в Жетысуской области - 130,

    в Абайской области - 5,

    в Жамбылской области - 37,

    в ЗКО - 21,

    в Карагандинской области - 165,

    в Улытауской области - 20,

    в Кызылординской области – 32,

    в Мангистауской области - 19,

    в Павлодарской области - 8,

    в Туркестанской области - 25.

    Всего в стране выздоровело 1 312 462 человека от COVID-19.


    #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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