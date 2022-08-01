1 Августа 2022 08:30

Выздоровели от коронавируса 1949 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1949 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По регионам:

в городе Нур-Султане - 752,

в городе Алматы - 489,

в Алматинской области - 246,

в Жетысуской области - 130,

в Абайской области - 5,

в Жамбылской области - 37,

в ЗКО - 21,

в Карагандинской области - 165,

в Улытауской области - 20,

в Кызылординской области – 32,

в Мангистауской области - 19,

в Павлодарской области - 8,

в Туркестанской области - 25.

Всего в стране выздоровело 1 312 462 человека от COVID-19.



