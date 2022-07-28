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    Выздоровели от коронавируса 1409 казахстанцев

    28 Июля 2022, 08:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1409 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 565,

    в городе Алматы - 647,

    в Алматинской области - 9,

    в Жетысуской области - 53,

    в Атырауской области - 12,

    в Абайской области - 16,

    в Жамбылской области - 19,

    в Карагандинской области - 32,

    в Кызылординской области – 19,

    в Мангистауской области - 23,

    в Павлодарской области - 3,

    в Туркестанской области - 11.

    Всего в стране выздоровело 1 305 043 человека от COVID-19.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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