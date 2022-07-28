Выздоровели от коронавируса 1409 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1409 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 565,
в городе Алматы - 647,
в Алматинской области - 9,
в Жетысуской области - 53,
в Атырауской области - 12,
в Абайской области - 16,
в Жамбылской области - 19,
в Карагандинской области - 32,
в Кызылординской области – 19,
в Мангистауской области - 23,
в Павлодарской области - 3,
в Туркестанской области - 11.
Всего в стране выздоровело 1 305 043 человека от COVID-19.