Выздоровели от коронавируса 1338 казахстанцев за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки в Казахстане 1338 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 607,

в городе Алматы - 80,

в Алматинской области - 39,

в Жетысуской области - 122,

в Атырауской области - 17,

в ВКО - 79,

в Абайской области - 30,

в ЗКО - 14,

в Карагандинской области - 197,

в Улытауской области - 17,

в Костанайской области - 47,

в Кызылординской области – 14,

в Мангистауской области - 28,

в Павлодарской области - 31,

в Туркестанской области - 16.

Всего в стране выздоровело 1 347 027 человека от COVID-19.



