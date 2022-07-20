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    Выздоровели 726 человек от коронавируса в РК за сутки

    20 Июля 2022, 08:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 726 человек выздоровели за сутки от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 148,

    в городе Алматы - 457,

    в Алматинской области - 49,

    в Жетысуской области - 2,

    в Атырауской области - 11,

    в ВКО - 9,

    в Жамбылской области - 21,

    в Карагандинской области - 10,

    в Костанайской области - 4,

    в Кызылординской области – 9,

    в Павлодарской области - 5,

    в Туркестанской области - 1.

    Всего в стране выздоровело 1 296 923 человека от COVID-19.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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