Выздоровели 726 человек от коронавируса в РК за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 726 человек выздоровели за сутки от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 148,

в городе Алматы - 457,

в Алматинской области - 49,

в Жетысуской области - 2,

в Атырауской области - 11,

в ВКО - 9,

в Жамбылской области - 21,

в Карагандинской области - 10,

в Костанайской области - 4,

в Кызылординской области – 9,

в Павлодарской области - 5,

в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровело 1 296 923 человека от COVID-19.