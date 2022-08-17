Выздоровел от коронавирусной инфекции 1 431 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1 тыс. 431 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане – 390,
в городе Алматы – 210,
в Алматинской области – 18,
в Жетысуской области – 21,
в Атырауской области – 19,
в ВКО – 34,
в Абайской области – 86,
в Жамбылской области – 129,
в ЗКО – 13,
в Карагандинской области – 339,
в Улытауской области – 13,
в Костанайской области – 40,
в Кызылординской области – 37,
в Мангистауской области – 55,
в Павлодарской области – 9,
в Туркестанской области – 18.
Всего в стране выздоровели 1 млн 344 тыс. 462 человека от COVID-19.
Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.