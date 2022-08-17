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    Выздоровел от коронавирусной инфекции 1 431 человек в Казахстане

    17 Августа 2022 08:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1 тыс. 431 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане – 390,

    в городе Алматы – 210,

    в Алматинской области – 18,

    в Жетысуской области – 21,

    в Атырауской области – 19,

    в ВКО – 34,

    в Абайской области – 86,

    в Жамбылской области – 129,

    в ЗКО – 13,

    в Карагандинской области – 339,

    в Улытауской области – 13,

    в Костанайской области – 40,

    в Кызылординской области – 37,

    в Мангистауской области – 55,

    в Павлодарской области – 9,

    в Туркестанской области – 18.

    Всего в стране выздоровели 1 млн 344 тыс. 462 человека от COVID-19.

    Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
    #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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