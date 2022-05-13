Выявлять методы хищений бюджетных средств становится сложнее - Антикор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почти 80% преступлений в сфере госзакупок связано с хищениями бюджетных средств и взяточничеством. Об этом заявил заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно статистике, доля государственных закупок в общей сумме бюджетных расходов составляет порядка 30%. А это около 5% в структуре ВВП Казахстана, что демонстрирует весьма существенное экономическое влияние на рынок. Такой оборот бюджетных средств усиливает коррупционную привлекательность системы госзакупок. Каждое пятое коррупционное преступление совершается именно в этой сфере», - сказал Улан Саркулов на пресс-конференции в СЦК.

Он проинформировал, что с 2020 года по первый квартал этого года окончено 418 уголовных дел, по ним осуждены 162 человека.

«Почти 80% преступлений связаны с хищениями бюджетных средств и взяточничеством при подписании фиктивных актов выполненных работ и определении победителя закупок. В основном они совершаются в сфере строительства, здравоохранения, образования и культуры», - добавил зампредседателя Агентства.

По его информации, в Кызылординской области осуждена руководитель управления культуры Абуова, которая получила взятку в сумме 1 млн тенге за беспрепятственное перечисление денежных средств на строительство памятника Жалантосу Бахадуру.

В этом году на 3 года лишения свободы осужден заместитель акима Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области Балыкбаев. Он получил так называемый откат от предпринимателя в сумме 1,8 млн тенге за заключение договоров госзакупок по ремонту дорог и водопропускных труб.

А в прошлом году Агентством была изобличена заместитель акима Атырауской области Хаменова, которая подозревается в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге за заключение договора по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау на сумму 145 млн тенге.

«В целом, преступность в сфере госзакупок характеризуется высокой латентностью. Из года в год становятся более изощренными способы и методы хищений бюджетных средств. Выявлять их становится сложнее. Поэтому все усилия должны быть направлены на искоренение их причин и условий», - заявил У. Саркулов.