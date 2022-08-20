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    Выявлено 898 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки в Казахстане

    20 Августа 2022 08:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 898 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане – 152,

    в городе Алматы – 75,

    в городе Шымкенте – 12,

    в Акмолинской области – 74,

    в Актюбинской области – 57,

    в Алматинской области – 5,

    в Жетысуской области - 15,

    в Атырауской области – 22,

    в ВКО – 16,

    в Абайской области - 20,

    в Жамбылской области – 11,

    в ЗКО – 89,

    в Карагандинской области – 109,

    в Улытауской области - 19,

    в Костанайской области – 68,

    в Кызылординской области – 14,

    в Мангистауской области – 28,

    в Павлодарской области – 58,

    в СКО – 48,

    в Туркестанской области – 6.

    Всего в стране подтверждено 1 382 809 случаев.⠀


    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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