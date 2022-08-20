Выявлено 898 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 898 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане – 152,

в городе Алматы – 75,

в городе Шымкенте – 12,

в Акмолинской области – 74,

в Актюбинской области – 57,

в Алматинской области – 5,

в Жетысуской области - 15,

в Атырауской области – 22,

в ВКО – 16,

в Абайской области - 20,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО – 89,

в Карагандинской области – 109,

в Улытауской области - 19,

в Костанайской области – 68,

в Кызылординской области – 14,

в Мангистауской области – 28,

в Павлодарской области – 58,

в СКО – 48,

в Туркестанской области – 6.

Всего в стране подтверждено 1 382 809 случаев.⠀



