Выявлено 70 поддельных экспонатов в одном из музеев Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Государственном музее истории и культуры Ферганской области Узбекистана выявили подмену 70 уникальных экспонатов, оцененных в 2,5 млрд сумов ($230 тыс.), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство культурного наследия Узбекистана.

«В ходе изучения музейного фонда рабочей группой установлено, что 70 уникальных экспонатов (из них 56 - произведения живописи) на общую сумму 2,5 млрд сумов оказались поддельными. Не были найдены одно живописное и одно графическое произведения, которые должны были храниться в музее», - сообщает ведомство.

В 2011 году музей передал Управлению внутренних дел Ферганской области 21 предмет, из них в период с 2016 по 2020 год в музей возвращены только 14 экспонатов. Установлено, что в УВД Ферганской области в настоящее время этих семи живописных произведений нет.

В Агентстве добавили, что в ходе инспекции выявлено также хищение 1,4 млрд сумов из выделенных на капитальный ремонт музея 3,1 млрд сумов.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось , что в музеях Узбекистана за 30 лет разграблено более 3 тыс. уникальных культурных ценностей. Нанесенный ущерб превысил 4 трлн сумов ($357 млн). Учитывая масштабные хищения, Президент Узбекистана поручил комиссии под руководством Генеральной прокуратуры и Министерства туризма и культурного наследия провести инвентаризацию всех экспонатов в музеях и создать до конца года их электронную базу.





Фото: madaniymeros.uz