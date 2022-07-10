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    Выявлено 477 случаев заболевания КВИ за сутки в Казахстане

    10 Июля 2022, 10:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

    На 10 июля 2022 года в Казахстане выявлено 477 положительных результатов ПЦР-теста на COVID-19.⠀

    Из них: в городе Нур-Султане – 120, в городе Алматы – 165, в городе Шымкенте – 44, в Акмолинской области – 14, в Алматинской области – 40, в ВКО – 1, в Жамбылской области – 17, в ЗКО – 4, в Карагандинской области – 34, в Костанайской области – 7, в Кызылординской области – 9, в Мангистауской области – 5, в Павлодарской области – 5, в СКО – 5, в Туркестанской области – 7.

    Всего в стране подтверждено 1 млн 309 тыс. 434 случая. ⠀


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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