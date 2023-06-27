Выявлена схема хищения 830 млн тенге на предприятии с капиталом «Самрук-Казына»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Схема хищений в угледобывающем предприятии, 50% доли капитала которого принадлежит национальной компании Фонду «Самрук-Казына», выявлена Департаментом АФМ по Павлодарской области совместно с ТОО «Богатырь-Көмір», передает МИА «Казинформ».

Установлено, что подозреваемый в сговоре с приемочной комиссией ТОО «Богатырь-Көмір» на системной основе в период 2020-2022 годы совершали хищения денежных средств данного предприятия.

Схема заключалась в поставке бывших в употреблении запасных частей, имеющих значительный износ, вместо новых на общую сумму 830 млн тенге.

Указанными действиями, государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста».

По данному факту досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции Республики Казахстан, части 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан «лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда».