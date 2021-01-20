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    Выясняем, есть ли среди пострадавших при взрыве в Мадриде казахстанцы – МИД РК

    20 Января 2021, 22:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Консул Казахстана в Мадриде выясняет, есть ли среди погибших и пострадавших при взрыве в центре столицы Испании граждане Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.

    20 января этого года (около 15:00 часов по местному времени) в городе Мадриде, в одном из зданий по улице Толедо, произошел взрыв.

    По предварительным данным, в результате взрыва есть погибшие и раненые.

    «Консул Казахстана в Мадриде находится на связи с местными властями. В настоящее время выясняется, есть ли среди погибших и пострадавших граждане Казахстана», - сообщили в МИД РК.

    Ранее сообщалось, что в центре Мадрида произошел взрыв.

    Автор:

    МИД РК Происшествия Испания Общество
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