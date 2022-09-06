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    Вывоз соцугля автотранспортом в соседние государства ограничивают в РК

    6 Сентября 2022, 12:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Увеличить парк вагонов АО «Казахтемиртранс» для обеспечения коммунально-бытового сектора и населения углем намерены в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На основе данных акиматов министерством сформирован план потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населения на период 2022-2023 годы. Согласно данного плана объем потребления составит порядка 9,6 млн тонн, из-них на коммунально-бытовой сектор 2,6 млн тонн, население – 7 млн тонн», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

    Глава МИИР сообщил, что по состоянию на 3 сентября 2022 года обеспеченность запасами угля по отношению к плану потребности (с 1 мая 2022 года по апрель 2023 года) составляет: коммунально-бытовой сектор – 49,9%, население – 30,9%.

    «В разрезах уголь есть в достаточном количестве, добыча угля осуществляется в плановом режиме, цена угля в разрезе остается на прошлогоднем уровне», - заверил КаирбекУскенбаев.

    Отмечено, что для успешного проведения отопительного сезона министерством дополнительно принимаются следующие меры:

    - увеличение парка вагонов АО «Казахтемиртранс» для коммунально-бытового сектора и население углем;

    - увеличение доли реализации угля через биржу до 50%, которое позволит миновать посредников;

    - ограничение вывоза социального угля автотранспортом в соседние государства.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК МИИР РК Уголь
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