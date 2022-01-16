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    Вывоз оставшихся в Турции казахстанцев завершен

    16 Января 2022, 18:30

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – В связи со сложившейся обстановкой в Казахстане с начала года только в Стамбуле скопилось более тысячи наших граждан, не сумевших своевременно вылететь на родину, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    С учетом этого, Посольством Казахстана в Турции и Генеральным консульством в Стамбуле был создан штаб по оказанию информационной, правовой и материальной помощи гражданам из нашей страны.

    Генеральный консул Казахстана в Стамбуле Алим Байель сообщил, что были запущены специальные чаты в мессенджерах для своевременного оповещения граждан касательно их возвращения в Казахстан. В обоих аэропортах Стамбула было организовано дежурство консульских сотрудников с целью оказания гражданам необходимой помощи.

    «Людям, решившим добраться в Казахстан через Узбекистан, Кыргызстан и Россию, оказана всесторонняя помощь в покупке авиабилетов, а также была осуществлена координация с загранучреждениями РК в соответствующих странах их дальнейшего передвижения. Генеральным консульством в гостиницах города были бесплатно размещены 154 особо нуждающихся пассажира на время ожидания их рейсов. Волонтерами и неравнодушными представителями казахской диаспоры в Стамбуле более 100 казахстанцам был организован ночлег. Также, при координации дипломатов более 300 пассажиров были обеспечены горячим питанием, около 200 пассажирам предоставлен бесплатный трансфер», - рассказал Генконсул.

    Казахстанские дипломаты находились в постоянном контакте с авиакомпаниями и вели переговоры о скорейшем восстановлении рейсов. В итоге, по мере стабилизации ситуации в Казахстане, начали восстанавливаться авиасообщения между двумя странами.

    По договоренности Генконсульства с турецкими авиалиниями, 11 января в Алматы удалось вывезти 151 человека, причем 75 из них были приняты на борт бесплатно.

    Дипломаты в Турции координировали граждан и авиакомпании, чтобы вывезти всех, чьи рейсы были отменены. По состоянию на 15 января, из Стамбула в разные города Казахстана вылетело более 2500 казахстанцев. Практически все задержавшиеся казахстанцы вывезены из Антальи.

    В настоящее время все авиакомпании выполняют свои рейсы в штатном режиме согласно своим расписаниям. Пассажиров из Турции принимает и аэропорт Алматы.


    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Соотечественники Турция Общество Международная деятельность РК
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