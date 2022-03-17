Вывоз оборудования для майнинга на 80 млн тенге пресекли в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Попытку провоза незаконного оборудования для майнинга стоимостью 80 млн тенге пресекли пограничники департамента по Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета Национальной безопасности РК.

«Пограничниками департамента по Актюбинской области в автомобильном пункте пропуска «Жайсан» задержан автотранспорт марки «DAF» на выезде из РК в Российскую Федерацию. В ходе досмотра транспортного средства обнаружено оборудование для майнинга «Avalon» с кабелями питания в количестве 813 коробок без сопроводительных документов», - сообщили в пресс-службе комитета.

По предварительной оценке стоимость задержанного груза составляет около 80 млн тенге.

Вся техника передана в ДЭР по Актюбинской области для принятия процессуального решения.

Напомним, недавно незаконная деятельность 51 майнинговой фермы была выявлена в Казахстане в ходе комплексных проверок Агентством по финансовому мониторингу.