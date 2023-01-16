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    Вывоз наличных долларов ограничили в Кыргызстане

    16 Января 2023, 20:18

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане установлен временный запрет на вывоз наличной иностранной валюты. Соответствующее постановление подписано Кабинетом министров КР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Данное решение принято в целях обеспечения финансово-экономической безопасности, стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, а также защиты национальных интересов Кыргызской Республики.

    Согласно документу, нерезидентам и иностранным гражданам временно запрещается вывозить наличную инвалюту, превышающую 5 тысяч долларов США, гражданам Кыргызстана и резидентам в сумме более 10 тысяч долларов США.

    За вывоз наличных средств свыше 10 тысяч долларов гражданами КР и резидентами, будет взыматься платеж в размере 10% от суммы, превышающей установленный лимит.

    Пограничной и Государственной таможенной службам КР поручено принять необходимые меры по пресечению вывоза наличных долларов США.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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