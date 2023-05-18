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    Вывоз из Казахстана сигарет на 50 млн тенге пресекли пограничники в Костанайской области

    18 Мая 2023, 17:35

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На автомобильном пункте пропуска «Кайрак» военнослужащими департамента Пограничной службы КНБ по Костанайской области при досмотре грузового автотранспорта под управлением иностранного гражданина обнаружены 205 коробок с сигаретами без акцизных марок и сопроводительных документов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Предварительная стоимость изъятого товара составляет более 50 млн тенге.

    Для дальнейшего разбирательства нарушитель и обнаруженный груз переданы сотрудникам департамента экономических расследований региона.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Костанайская область Экономика Пограничники
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