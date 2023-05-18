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Вывоз из Казахстана сигарет на 50 млн тенге пресекли пограничники в Костанайской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
18 Мая 2023, 17:35
Вывоз из Казахстана сигарет на 50 млн тенге пресекли пограничники в Костанайской области Фото: пресс-служба КНБ РК

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На автомобильном пункте пропуска «Кайрак» военнослужащими департамента Пограничной службы КНБ по Костанайской области при досмотре грузового автотранспорта под управлением иностранного гражданина обнаружены 205 коробок с сигаретами без акцизных марок и сопроводительных документов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Предварительная стоимость изъятого товара составляет более 50 млн тенге.

Для дальнейшего разбирательства нарушитель и обнаруженный груз переданы сотрудникам департамента экономических расследований региона.

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Костанайская область   Экономика   Пограничники  
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