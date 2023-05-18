Вывоз из Казахстана сигарет на 50 млн тенге пресекли пограничники в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На автомобильном пункте пропуска «Кайрак» военнослужащими департамента Пограничной службы КНБ по Костанайской области при досмотре грузового автотранспорта под управлением иностранного гражданина обнаружены 205 коробок с сигаретами без акцизных марок и сопроводительных документов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Предварительная стоимость изъятого товара составляет более 50 млн тенге.

Для дальнейшего разбирательства нарушитель и обнаруженный груз переданы сотрудникам департамента экономических расследований региона.