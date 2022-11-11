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    Вывоз 83 млн тенге за рубеж пресекли в аэропорту Астаны

    11 Ноября 2022, 17:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В аэропорту Астаны пресекли вывоз 83 млн тенге, передает МИА «Казинфомр» со ссылкой на Комитет госдоходов РК.

    «Сотрудниками таможенного поста «Ауежай-Астана» департамента государственных доходов по городу Астане 6 ноября 2022 года при проведении таможенного досмотра ручной клади пассажиров международного рейса «Астана-Ташкент» у граждан Республики Казахстан выявлено незадекларированных наличных средств на сумму 83 601 000 тенге, а именно 180 000 долларов США. Нарушители препятствовали должностным лицам при проведении таможенного досмотра», - сообщили в пресс-службе КГД.

    По данным ведомства, материалы переданы в департамент экономических расследований по г.Астана для принятия решения по возбуждению уголовных дел по статье 234 УК РК.

    В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года №830 запрещен вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных средств в иностранной валюте в сумме, исчисленной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленный на дату вывоза, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США.


    Кадр из видео

    Автор:

    Ринат Дусумов

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