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    Вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется сегодня

    13 Января 2022, 09:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вывод Коллективных миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана начнется сегодня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вывод войск начнётся 13 января и завершится в течение 10 дней», - говорится в сообщении пресс-службы ОДКБ.

    Порядок вывода коллективных миротворческих сил ОДКБ будет утвержден Советом министров обороны организации, внеочередное заседание которого состоится сегодня в режиме видеоконференцсвязи.

    Напомним, вчера, 12 января, Президент Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. Глава государства выразил удовлетворение итогами внеочередного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, а также высказал благодарность союзникам по ОДКБ за поддержку и оказание своевременной помощи Казахстану в условиях террористического нападения.

    Видео с сайта «Хабар 24».

    Автор:

    Анеля Касымова

    ОДКБ Безопасность ЧП-2022
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