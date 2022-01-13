Вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется сегодня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вывод Коллективных миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана начнется сегодня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вывод войск начнётся 13 января и завершится в течение 10 дней», - говорится в сообщении пресс-службы ОДКБ.

Порядок вывода коллективных миротворческих сил ОДКБ будет утвержден Советом министров обороны организации, внеочередное заседание которого состоится сегодня в режиме видеоконференцсвязи.

Напомним, вчера, 12 января, Президент Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. Глава государства выразил удовлетворение итогами внеочередного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, а также высказал благодарность союзникам по ОДКБ за поддержку и оказание своевременной помощи Казахстану в условиях террористического нападения.

Видео с сайта «Хабар 24».



