Вывод войск ОДКБ из Казахстана: министры обороны обсудили результаты миротворческой операции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось внеочередное заседание Совета министров обороны государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Главы военных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудили ход проведения операции Коллективных миротворческих сил Организации в Казахстане и порядок ее завершения.

В критический для Казахстана момент, после целенаправленного террористического нападения, Президентом Казахстана были приняты неотложные меры, объявлено о введении в стране чрезвычайного положения.

Благодаря слаженности действий, выработанных в ходе ежегодных совместных учений, в том числе миротворческого учения «Нерушимое братство», был своевременно задействован миротворческий потенциал ОДКБ. Миротворческий контингент был размещен в Казахстане, обратившемся за помощью к партнерам в соответствии со статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности.

С учетом стремительного развития событий в Казахстан в оперативном порядке с 6 января была начата переброска подразделений миротворцев, сыгравших большую роль в стабилизации ситуации. Коллективные миротворческие силы ОДКБ не принимали участия в боевых операциях. Их миссия заключалась в охране стратегических и социально значимых объектов, аэропортов и военных аэродромов, телекоммуникационных комплексов, организаций связи и предприятий коммунального хозяйства.

Присутствие миротворческих сил государств – членов Организации позволило высвободить значительную часть сил и средств для непосредственного проведения антитеррористической операции, способствовало снижению активности экстремистов.

Министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Мурат Бектанов поблагодарил коллег, Секретариат и Объединенный штаб ОДКБ за оказанную помощь и слаженную работу.

Коллективные силы ОДКБ были задействованы для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств – членов Организации впервые за 30 лет со дня подписания Договора о коллективной безопасности. Данная операция войдет в историю ОДКБ не только как успешный пример применения на деле механизмов, отработанных в ходе многолетнего сотрудничества, но и как реальное подтверждение союзнического духа и боевого братства.

Участники заседания отметили востребованность и эффективность ОДКБ в качестве механизма обеспечения стабильности и безопасности государств – партнеров. В связи с возникновением очагов нестабильности по периметру зоны ответственности Организации участники встречи обсудили вопросы оптимизации сроков реагирования на кризисные ситуации и повышения оперативности в принятии решений.

По итогам внеочередного заседания главы военных ведомств подписали совместное решение Совета министров обороны ОДКБ об организации возвращения воинских контингентов государств – членов Организации с территории Республики Казахстан в пункты постоянной дислокации.







