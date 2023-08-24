Выступление Президента РК на заседании Диалога глав государств в формате «БРИКС Плюс»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Диалога глав государств в формате «БРИКС Плюс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Глава государства, выступая на заседании БРИКС, отметил возрастающую роль ШОС, как организации, объединяющей экономики быстроразвивающихся стран.

«Сегодняшний саммит может значительно усилить роль БРИКС и помочь в решении целого ряда актуальных глобальных проблем на основе открытого диалога и взаимопонимания.

Нынешний саммит проходит на фоне нарастания напряженности на международной арене, характеризующейся масштабным политическим давлением, конфронтацией и широким применением санкций.

Поэтому я в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества хотел бы поделиться нашим видением перспектив и общих интересов межрегионального сотрудничества», - сказал Президент РК.

Глава государства также отметил, что Казахстан как один из основателей ШОС намерен использовать свое председательство для ее преобразования в более эффективную организацию, способную отвечать на вызовы, которые стоят перед нами.

«За более чем два десятилетия Шанхайская организация сотрудничества накопила ценный опыт развития многосторонних отношений и сотрудничества на региональном уровне. Учитывая общие интересы и приоритеты БРИКС и ШОС, я предлагаю объединить наши усилия по следующим ключевым направлениям», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана призвал искать приемлемую формулу мира, стабильности и безопасности, основанную на Уставе ООН.

«С этой целью на саммите ШОС в этом году я выдвинул инициативу «О мировом единстве за справедливый мир и согласие. Эта инициатива направлена на достижение прогресса в области глобальной безопасности и стабильности, а также на установление более рационального политического и экономического международного порядка», - отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что партнеры по БРИКС и «БРИКС Плюс» могли бы сотрудничать в продвижении этой инициативы на общее благо.

«Следует объединить наработки стран ШОС, БРИКС и «БРИКС Плюс» в критически важной цифровой сфере, электронной коммерции, кибербезопасности и расширить обмен информацией. В следующем году в Казахстане пройдет Цифровой форум Шанхайской организации. Я рад пригласить партнеров по «БРИКС Плюс» принять активное участие в этом важном мероприятии», - сказала Президент.

Кроме того, Казахстан призвал всех партнеров присоединиться к нам в реализации экономических, торговых, транспортных и инвестиционных проектов через коридоры «Север – Юг» и «Восток – Запад».

«Транскаспийский международный транспортный маршрут, дополняющий важнейшую инициативу «Пояс и путь», открывает ценные перспективы торгового сотрудничества. Такое взаимодействие будет способствовать развитию межрегиональной торговли и раскрытию всего транзитного и транспортного потенциала наших регионов», - озвучил Глава государства.