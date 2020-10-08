Выступление Президента Казахстана – Верховного главнокомандующего на комплексных миротворческих учениях

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Опубликовано выступление Президента Казахстана – Верховного главнокомандующего Касым-Жомарта Токаева на комплексных миротворческих учениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Выступление Президента Казахстана – Верховного главнокомандующего Касым-Жомарта Токаева на комплексных миротворческих учениях

Құрметті генералдар және офицерлер, сержанттар мен сарбаздар!

Сіздерге ең қасиетті борыш жүктелген. Өйткені, Отан қорғаудан артық міндет жоқ! Армия – мемлекеттің берік қорғаны. Бүгінгі әскер – байрақты батыр бабалардың ұрпағы! Осыны ешқашан ұмытпаған жөн.

Біздің ұлан-байтақ жеріміз бар. Оны қорғау үшін дайындығымыз жоғары болуы керек. Бізге өз еліміздің ғана емес, әлемнің тыныштығы да өте маңызды. Сол үшін әрдайым бітімгершілік қызмет атқарып келеміз.

Ынтымақтастық пен серіктестік – біздің басты бағытымыз. Сіздер халықаралық қауіпсіздікті нығайтуға зор үлес қостыңыздар.

Бітімгер болу – бейбітшіліктің елшісі болу деген сөз. Бұл міндетті адал атқардыңыздар. Осындай жаттығуларда шеберліктеріңіз шыңдала түседі.

Әскеріміздің рухы биіктей береді деп сенемін!

Уважаемые военнослужащие!

Миротворческая деятельность Вооруженных Сил, созданных Первым Президентом – Елбасы, на деле демонстрирует приверженность нашей страны принципам мира, международной безопасности и стабильности.

С 2007 года 35 казахстанских военнослужащих, в том числе четыре женщины, в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей приняли участие в миссиях ООН в Непале, Кот-д’Ивуаре, Западной Сахаре и Ливане.

Значительным шагом в укреплении миротворческого потенциала Казахстана стало направление в 2018 году в Ливан первой казахстанской роты, действующей на основании мандата ООН.

В настоящее время задачи по патрулированию и службе на блокпостах в зоне своей ответственности выполняет уже четвертый состав роты казахстанских миротворцев.

Для расширения спектра задач в Системе готовности миротворческого потенциала ООН Казахстаном заявлены специальные подразделения саперов, военных медиков, разведки и военной полиции. Они наиболее востребованы в текущих миротворческих операциях.

Центр миротворческой подготовки Казахстана на высоком уровне осуществляет подготовку именно таких специалистов. Вы наглядно продемонстрировали свой профессионализм и отличные навыки в ходе сегодняшних учений.

Благодарю вас за безупречную службу!

Сарбаздар және офицерлер!

Айбынды армия – ел егемендігі мен қауіпсіздігінің кепілі. Қарулы Күштер қатарында болып, Отанды қорғау – мәртебелі миссия әрі жоғары жауапкершілік. Біз армиямыздың жауынгерлік қуатына нық сенімдіміз!

Халқымыз сіздерді мақтан тұтады!

Қазіргі жағдайда армияның рөлі күн санап артуда. Қарулы Күштер бейбіт уақытта да орасан зор міндеттерді атқарады. Биыл біз бір ел болып пандемияға қарсы күресу үшін күш жұмылдырдық. Осындай жауапты шақта әскери қызметшілер әрқашан алдыңғы шепте болды. Отандастарымыздың өмірін және денсаулығын қорғау үшін аянбай еңбек еткен сарбаздар мен офицерлер нағыз жауынгерлік ерліктің үлгісін көрсетті. Пандемияға қарсы іс-қимыл шараларына қатысқан барша әскери қызметшілерге алғыс айтамын!

Фундамент, на котором базируется армия, – строгий порядок, жесткая дисциплина и единоначалие. Это обусловлено высшими соображениями национальной безопасности. Вы несете службу как миротворческий контингент ООН. Вновь подчеркиваю: это высокая честь и огромная ответственность.

К сожалению, с момента создания ООН мир не освободился от многочисленных региональных и межэтнических конфликтов, в ходе которых гибнут миллионы людей, в том числе гражданское население. Казахстан последовательно выступает за разрешение всех конфликтов политико-дипломатическими средствами и в этих целях инициировал в ООН создание уникального форума – Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Региональные конфликты, получившие определение как «замороженные» или «затянувшиеся по времени», выявили фундаментальное противоречие между двумя основными принципами Устава ООН, который является источником и основой современного международного права. Это территориальная целостность государств и право наций на самоопределение. Последний принцип был особенно актуален, когда государства обретали независимость и освобождались от колониальной зависимости. К настоящему времени мир самоопределился.

Поэтому принцип территориальной целостности государств в настоящее время выходит на первый план и приобрел приоритетное значение. При выработке подходов к оценке действующих конфликтов мы должны руководствоваться резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Қазақстан Қарулы Күштерінің қасиетті борышы еліміздің жер бүтіндігін қорғау. Бұл жоғары мақсатты орындау үшін армиямыз әрқашанда дайын болу керек.

Как Верховный Главнокомандующий, хочу остановиться на некоторых приоритетах развития Вооруженных Сил. Прежде всего, будет проведено дальнейшее совершенствование структуры Вооруженных Сил. Современная армия должна быть компактной, мобильной и, самое главное, боеспособной!

При этом будут развиваться все направления, определяющие боевой потенциал Вооруженных Сил. Нужно сделать акцент на развитии компонентов «двойного назначения». Опыт борьбы с пандемией показал их востребованность.

В частности, мы будем развивать военно-транспортную авиацию. Всегда должны быть готовы к выполнению задач войска радиационной, химической и биологической защиты. Мы будем оснащать их современной техникой в приоритетном порядке. В этой работе будут задействованы отечественные предприятия.

В современных условиях ведения боевых действий успех во многом обеспечивают цифровые технологии в управлении войсками. Большое значение имеет также отработанная тактика и стратегия действий в кибер- и информационном пространстве. Этим направлениям мы уделим первостепенное внимание.

Строительство сильных Вооруженных Сил невозможно без подготовленных и мотивированных сержантов и офицеров. Поэтому одна из наших ключевых задач – это развитие профессионального военного образования сержантского состава. В решении этого вопроса нужно задействовать весь потенциал школ «Жас Ұлан» и Кадетского корпуса.

Современная обстановка предъявляет особые требования к командирам. Они должны иметь возможность проявлять нужную инициативу и решительность, не отвлекаясь на разного рода мероприятия контролирующих органов.

Если имеются обоснованные факты правонарушений со стороны военнослужащих, то спрос должен быть самый строгий в соответствии с законом. Но беспричинно отрывать командиров от службы не позволено. Эти проблемы должны быть рассмотрены в рамках реформы правоохранительной системы.

Полномасштабная модернизация Вооруженных Сил требует создания современной военной инфраструктуры и логистической системы материально-технического обеспечения. Это тоже наш приоритет. Таковы вкратце ключевые приоритеты развития наших Вооруженных Сил на ближайшее время. В целом вопросы армии, социальной поддержки военнослужащих всегда будут в центре внимания нашего государства.

Құрметті сарбаздар!

Сіздер Отанды қорғаудың озық үлгісін көрсетіп келесіздер. Бүгінгі жоғары дайындық – соның айқын көрінісі. Ел тыныштығын сақтау, халқымызды қорғау – ең басты міндет! Осы перзенттік парызды адал атқарасыздар деп сенемін!

Мемлекетіміз Қарулы Күштерді әрқашан қолдайды. Себебі, армиямыз халықтың мүддесі үшін қызмет етеді.

Армиямыздың айбыны арта берсін!

Әр күніміз шуақты, әскеріміз қуатты болсын!