Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Выступление Президента Казахстана в Мюнхене покажут в прямом эфире

    15 Февраля 2020, 23:05

    МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ - Выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках 56-й Мюнхенской конференции по безопасности покажут в прямом эфире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках 56-й Мюнхенской конференции по безопасности Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит на тему «География имеет значение: Разговор о Центральной Азии». Трансляция начнется в 23:15 часов по времени Нур-Султана. Выступление Президента будет доступно по этой ссылке: https://securityconference.org/en/msc-2020/live/koenigssaal/» , - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Германия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
    Президент РК: Сделка на $50 млрд по производству зеленого водорода - один из крупнейших проектов в мире
    Президент Германии посетит Мангистаускую область
    Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахстанско-германском бизнес-форуме
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге