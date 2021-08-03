Выступление Нурсултана Турсынова прокомментировал главный тренер сборной по греко-римской борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе Бактияр Байсеитов прокомментировал выступление Нурсултана Турсынова на 1/8 финала соревнований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, по нашему виду спорта закончились. Сегодня выступал Нурсултан Турсынов. Боролся с немецким борцом. Это призер Олимпийских игр. Схватка сложилась таким образом, что первым поставили нашего спортсмена. Во втором перерыве поставили немецкого спортсмена. Нурсултан сделал прием. Этот прием не оценился. Я бросил челлендж, он рассматривался. И в итоге эти два балла нам не присудили, хотя это по всем параметрам был полный подъем. При присуждении этих двух баллов Нурсултан одержал бы победу», - рассказал Бактияр Байсеитов.

Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры попросил казахстанцев максимально поддержать спортсменов, так как Олимпида еще не завершилась.

«Не надо поспешных выводов, быть специалистами по каким-либо видам спорта. Всех казахстанцев прошу максимально поддерживать, которые еще будут выходить. По себе знаю, что тяжело, когда проигрываешь. Попрошу всех поддерживать спортсменов. Мы еще будем биться», - обратился Серик Сапиев.

Напомним, ранее сообщалось, что Нурсултан Турсынов уступил в 1/8 финала.