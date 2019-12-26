Выступление Касым-Жомарта Токаева на заседании Нацсовета отличается направленностью на создание новой политкультуры – экс-депутат Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Нацсовета отличается направленностью на создание новой политической культуры посредством конструктивного диалога, считает депутат Национального собрания Армении II, V, VI созывов, председатель партии «Союз «Конституционное право» Айк Бабуханян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаю важным, что особое внимание уделяется плюрализму мнений и уважению альтернативного мышления. В русле расширения политических прав и свобод граждан мы наблюдаем развитие института парламентской оппозиции, сокращение количества регистрационных барьеров, необходимых для создания политических партий, создание для молодежи общественно-политических лифтов», - отметил политик.

По мнению А.Бабуханяна, особого внимания при этом требует призыв Касым-Жомарта Токаева к тому, что политический диалог должен вестись на конструктивных позициях, а его участники должны подходить к вопросам с чувством ответственности.

«Выдвинутая Президентом Казахстана формула «разные мнения - единая нация» имеет своей стратегической целью объединение нации вне зависимости от имеющихся мнений. При этом важно, что политический процесс должен иметь не разрушительную энергию, а наоборот, должен усиливать созидательную основу. Чтобы плюрализм превратился не в пустопорожнее забалтывание проблем, а стал важным элементом повышения экономического благосостоянии и человеческого капитала казахстанского общества», - подчеркнул А.Бабуханян.