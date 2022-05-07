Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Выставку в честь легендарной летчицы открыли в Алматы

    7 Мая 2022, 11:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Выездная выставка «Легендарная казахская летчица, вошедшая в историю» открылась в Центральном государственном музее к 100-летию со дня рождения Халық Қаһарманы Хиуаз Доспановой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выставка организована Историко-краеведческим музеем Атырауской области. Гостей и участников - представителей творческой и общественной интеллигенции Алматы - военными маршами встречал оркестр Академии Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.

    «Цель выставки – популяризация среди молодежи подвига Народного Героя Хиуаз Доспановой. В Алматы привезено около 90 экспонатов из музейного фонда. А в целом в Атырауском областном краеведческом музее хранятся более 150 экспонатов. Из них 120 - это документы и чертежи, а остальные 30 - личные вещи легендарной летчицы», - отметила и.о. директора Атырауского областного краеведческого музея Динара Бейсенбаева.

    Мероприятие пройдет с 6 по 12 мая. Гости могут ознакомиться с героическим подвигом летчицы-штурмана, совершившей более 300 боевых вылетов. Также представлены подробные сведения о ее жизненном пути, фронтовые письма, почетные грамоты, полученные за годы трудовой деятельности, фотографии летчицы с родными, фронтовыми товарищами.

    Кроме того, посетители смогут познакомиться с письмами, написанными писателем Абу Сарсенбаевым о великой летчице, и циклом статей о ее героизме, а также с личными вещами и боевыми принадлежностями героини.

    На выставке также представлена информация о героях, проявивших мужество в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, удостоенных звания Героя Советского Союза - Каиргали Смагулове, Боране Нысанбаеве, Мусе Баймуханове, Георгии Канцеве, Мукате Мусаеве, Александре Афанасьеве, Филиппе Мазурове, Иване Махорине и полных кавалерах ордена Славы Шукире Еркинове, Гизате Алипове, Евгении Полынине, Сакыпе Кызылове, Гаврииле Шамине.

    В другой экспозиции представлены сведения об Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, их школьные, фронтовые фотографии. Часть экспозиции посвящена историческим фактам о Гурьевском пехотном училище и военном госпитале, где в годы войны в Атырауском регионе готовили и отправляли на фронт командиров пулеметных, минометных, стрелковых взводов. А также экспонаты о ветеранах и тружениках тыла, принимавших участие в параде Великой Победы.

    Зрители увидят на выставке военную одежду, боевые принадлежности, радио, телефон, образцы перчаток, присланных с тыла, и другие вещи, использовавшиеся на фронте.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
    Новости по теме
    Новости по теме
    По БАКАД запустили автомобильное движение
    Samsung Electronics поддерживает выставку корейской продукции в Алматы
    В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Военный оркестр играл для ветерана во дворе дома в Петропавловске
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    4 Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    5 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО