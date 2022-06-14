Выставку молодых казахстанских художников открыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центр современного искусства Kulanshi и Евразийская академия искусств организовали выставку «Шаг вперед» в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Мероприятие открыла известная казахстанская художница, организатор и куратор выставки, доктор философии в области изобразительного искусства, президент Евразийской академии искусств Лейла Махат.

«Эта выставка про смелость, решительность, умение сделать шаг навстречу чему-то неизвестному, непонятному тебе. Для нас это первый подобный опыт», – сказала куратор Лейла Махат.

Вернисаж представлен творениями молодых казахстанских художников – Данияра Мухамбетова, Юлии Москаленко, Азиза Сарамбетова, Жеңіса Молдабекова, Елены Мироненко, Мадины Куанышевой, Каната Абдина.

По словам искусствоведов, произведения молодых художников – это новый взгляд, свежие идеи и необычный ракурс восприятия реальности, олицетворяющие новый этап в развитии изобразительного искусства нашей страны.

Особого внимания публики удостоились работы представителя венской школы фантастического реализма художника Флориана Меснера. Его полотна молча, говорят о многом, они очаровывают и заставляют задуматься над каждым шагом жизни человека.

«У нас была выставка «Тысяча одна ночь» в 2019 году, где за неделю мой супруг, художник Флориан Меснер нарисовал много работ, одна из них картина «Пещера Платона», представленная на выставке как «Пещера снов», – сказала супруга мастера.

«Основной посыл картины в том, что «люди забинтованы в своих привычках», они уснули. Мы живем в социуме, где люди хотят всем нравиться и не знают свою истинную сущность. А моя работа призывает к тому, чтобы люди проснулись и стали сами собой. Никто не говорит, о чем он думает, и все люди превращаются в «зомби». А их мысли становятся как танец», – пояснил Флориан Меснер.

Работы, представленные на вернисаже, интересны тем, что отражают внутреннее состояние, эмоции и мысли мастеров искусства. Арт-локация, которая уже успела стать популярным местом фотосессий молодежи, продлится до 15 августа.