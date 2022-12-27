Выставку «Казахстан в фотографиях» открыли на Кубе

ГАВАНА. КАЗИНФОРМ – В столице Кубы состоялась официальная церемония открытия фотовыставки «Казахстан в фотографиях», которая прошла в одной из достопримечательностей города - Малой базилике Святого Франциска Ассизского, расположенной в историческом центре «Старой Гаваны», являющемся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В программу фотовыставки вошло около ста фотографий различных тематик, включая виды природы, столицы, индустриального потенциала нашей страны, межнациального согласия, самобытных культурных традиций, спортивных и творческих достижений известных личностей и др.

Заместитель генерального директора Офиса историографии Гаваны Перла Росалес выразила искреннюю признательность за организацию мероприятия, отметив, что в течение месяца фотоэкспозиция даст хорошую возможность для широкой общественности наглядно познакомиться с многоликим Казахстаном и его достижениями.

Посол Казахстана на Кубе Андриан Елемесов отметил, что проводимая впервые фотовыставка о Казахстане внесет значительный вклад в сближение двух народов и станет важной вехой в культурно-гуманитарном сотрудничестве. Также он подчеркнул, что несмотря на географическую удаленность Казахстан и Куба имеют значительный потенциал для развития двусторонних отношений.

Официальную церемонию открытия фотовыставки посетили представители общественно-политических и культурных сообществ страны, молодёжных объединений, аккредитованного дипломатического корпуса в стране пребывания. Мероприятие продлится до конца января 2023 года.









Фото: пресс-служба МИД РК





