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    Выставку «Казахстан в фотографиях» открыли на Кубе

    27 Декабря 2022, 09:30

    ГАВАНА. КАЗИНФОРМ – В столице Кубы состоялась официальная церемония открытия фотовыставки «Казахстан в фотографиях», которая прошла в одной из достопримечательностей города - Малой базилике Святого Франциска Ассизского, расположенной в историческом центре «Старой Гаваны», являющемся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В программу фотовыставки вошло около ста фотографий различных тематик, включая виды природы, столицы, индустриального потенциала нашей страны, межнациального согласия, самобытных культурных традиций, спортивных и творческих достижений известных личностей и др.

    Заместитель генерального директора Офиса историографии Гаваны Перла Росалес выразила искреннюю признательность за организацию мероприятия, отметив, что в течение месяца фотоэкспозиция даст хорошую возможность для широкой общественности наглядно познакомиться с многоликим Казахстаном и его достижениями.

    Посол Казахстана на Кубе Андриан Елемесов отметил, что проводимая впервые фотовыставка о Казахстане внесет значительный вклад в сближение двух народов и станет важной вехой в культурно-гуманитарном сотрудничестве. Также он подчеркнул, что несмотря на географическую удаленность Казахстан и Куба имеют значительный потенциал для развития двусторонних отношений.

    Официальную церемонию открытия фотовыставки посетили представители общественно-политических и культурных сообществ страны, молодёжных объединений, аккредитованного дипломатического корпуса в стране пребывания. Мероприятие продлится до конца января 2023 года.



    Фото: пресс-служба МИД РК
    МИД РК
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